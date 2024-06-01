01 Haziran 2024, Cumartesi
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Küçük çocuk parmağını market arabasına sıkıştırdı! Çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte alışveriş için markete giden küçük çocuğun parmağı market arabasına sıkıştı. Market arabasının çocuk bölümündeki deliğe parmağını sıkıştıran çocuğu gören ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını, sıkıştığı plastiği keserek çıkarttı. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında büyük korku yaşayan çocuğu ailesi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğun kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı.