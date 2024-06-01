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Gönüllerin muhtarı dolandırıldı! Dolandırıcılara yazdığı şiirle sitem etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.06.2024 19:54
Kırşehir'de girdiği muhtarlık yarışını kaybettikten sonra yazdığı şiirle gönüllere taht kurmuştu Aydın Battal. Kendisi bir kez daha haberlere konu oldu. Valilik yalanıyla hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran battal, yine şiiriyle sitem etti.
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