Gönüllerin muhtarı dolandırıldı! Dolandırıcılara yazdığı şiirle sitem etti

Kırşehir'de girdiği muhtarlık yarışını kaybettikten sonra yazdığı şiirle gönüllere taht kurmuştu Aydın Battal. Kendisi bir kez daha haberlere konu oldu. Valilik yalanıyla hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran battal, yine şiiriyle sitem etti.

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