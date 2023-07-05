İstanbullular Boğaz’dan mahrum kaldı! İBB’nin çalışması bitmek bilmiyor

KIYI GELİŞTİRME NE KADAR SÜRER?

Kuzguncuk Sahili'nde benzer bir çalışma başlatılmıştı. Orada da kıyı hattını güçlendirmek için çalışmalar yapıldı. 3 yıldan fazla oldu ancak hala o nokta bir gelişme yok ve kapalı durumda. İnsanlar da haliyle bu durumdan endişe ediyor ve Kuzguncuk gibi olmasından korkuyor.