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İstanbullular Boğaz’dan mahrum kaldı! İBB’nin çalışması bitmek bilmiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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İstanbullular Boğaz’dan mahrum kaldı! İBB’nin çalışması bitmek bilmiyor

İstanbul Boğazı sadece bizler için değil tüm dünya için büyük öneme sahip. Böylesi bir güzelliğe sahipken İstanbullular bitmeyen çalışmalar nedeniyle eşsiz boğaz manzaralarından mahrum kalıyorlar. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

Hem jeopolitik önemi hem de eşşiz manzarası ile dünyada hemen herkesin ilgi odağı haline gelmiş olan İstanbul Boğaz'ndan bu günlerde İstanbullular maalesef mahrum kalıyor.

İBB'nin bitmeyen çalışmaları nedeniyle vatandaşlar deniz ve boğazın keyfini çıkaramıyor. A Haber drone kamerasına yansıyan görüntüler ise çalışmaların uzun sürede daha bitmeyeceğini gösteriyor.

Mehmet Zeyrek o noktadan şunları aktardı:

"Bizler şu anda Kız Kulesi'nin önünde Salacak Sahil'deyiz. Burada çok çirkin bir görüntü var artık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aylar önce sahil yolu güçlendirmesi başlatılmıştı. 1 kilometre boyunca burası barakalarla kapatıldı.

AYLARDIR BİTMEYEN ÇALIŞMA

Sahil yolu kapatıldığı için vatandaşlara trafik alanından bir geçiş yolu açıldı. Etrafına bariyerler ve dubalar konuldu. Vatandaşlar bu yoldan yürürken Kız Kulesi'nin görmek için kafasını kaldırıp bakmaya çalışıyor. İşte bu çalışma ve oluşturduğu çirkin görüntü aylardır devam ediyor.

KIYI GELİŞTİRME NE KADAR SÜRER?

Kuzguncuk Sahili'nde benzer bir çalışma başlatılmıştı. Orada da kıyı hattını güçlendirmek için çalışmalar yapıldı. 3 yıldan fazla oldu ancak hala o nokta bir gelişme yok ve kapalı durumda. İnsanlar da haliyle bu durumdan endişe ediyor ve Kuzguncuk gibi olmasından korkuyor.

Salacak Sahili'ni A Haber drone kamerasından izlediğimiz zaman bölgede tam anlamıyla bir çalışmanın yürütülmediğini görüyoruz. Şu anda bölgede çalışan bir ekip görünmüyor. İstanbul'un en fazla yabancı turist çeken bölgelerinden biri ancak manzara bu. Benzeri çalışmalar Eminönü'nde de var."

A Haber drone kamerasında görüntüler

A Haber drone kamerasında görüntüler

A Haber drone kamerasında görüntüler

A Haber drone kamerasında görüntüler

A Haber drone kamerasında görüntüler

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