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İzmir'de mazgallar temizlenmiyor! Her yağışta yollar göle dönüyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 16:22
İzmir'de mazgallar temizlenmeği için her yağışta yollar göle dönüyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, tıkalı olan noktalardan birinden son durumu aktardı.
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