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Haberler Galeri İzmir Venedik’e döndü CHP'li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

İzmir Venedik’e döndü CHP'li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa hazırlıksız yakalandı. Tüm bu olumsuzluklara bir de kronik altyapı eksikliği eklenince Alsancak 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Bostanlı ve Mavişehir adeta göle döndü. İzmir'de selin yaşandığı gün deniz sularının vurduğu sokaklarda kısa bir süre kalıp görüntü veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ertesi gün Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 07:38
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İzmir Venedik’e döndü CHP’li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

İzmir'de hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınayla birlikte deniz taşınca Alsancak Birinci Kordon'daki ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki işyerleri, restoranlar, apartman girişleri ve araçlar sular altında kaldı. Venedik'e dönen Alsancak'ta birçok ev ve işyerinde yüz milyonlarca lira zarar meydana geldi.

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İzmir Venedik’e döndü CHP’li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

FELAKET OLDU, GEZİYE ÇIKTI
Yeni Asır'ın haberine göre; Pazar günü Alsancak'a gelip yarım durduktan sonra ayrılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli afetzedeler yaralarını sarmaya çalışırken dün yine kayıplara karıştı. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde sıkça yurtdışına yaptığı iş seyahatleri nedeni ile eleştirilen Soyer'in bu kez Polonya'ya gittiği ortaya çıktı.

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İzmir Venedik’e döndü CHP’li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in son dönemin en büyük felaketlerinden biri olarak değerlendirilen olay sonrası böyle bir yurtdışı gezisine gitmesi tepki çekti.

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İzmir Venedik’e döndü CHP’li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Esnaf temsilcileri de su altında kalan işyerlerine maddi destek verilmesini ve taşkının etkilediği yerlerin özel bölge ilan edilmesini istedi.

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İzmir Venedik’e döndü CHP’li Tunç Soyer Avrupa’ya gitti! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Haftanın ilk günü yaralarını sarmak, su basan işyerlerinde temizlik yapmak için dükkanlarına koşan esnaf karşılaştığı manzara karşısında öfke ve üzüntüyü aynı anda yaşadı. Altyapı yetersizliğine isyan eden vatandaşlar yaşananlardan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sorumlu tuttu.