İzmir'de sağanak ve fırtına yıkımı! Tunç Soyer "Hizmete oy vermezler" deyip İzmir'i perişan etti

Burada bazı esnaflar ve apartman sakinleri suları boşaltmaya çalışıyor. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları dışarı atmaya çalışıyor. Apartman girişlerinde bile hala su var. Karşıyaka, Mavişehir ve Alsancak'ta bunun gibi birçok şehir var. Eğer ki uyarılar dikkate alınsaydı bunlar yaşanmayabilirdi. Burada şu anda tüm işletme ve mağazalarda aynı manzara var ve hepsini su basmış durumda.