İzmir'de sağanak ve fırtına yıkımı! Tunç Soyer "Hizmete oy vermezler" deyip İzmir'i perişan etti
İzmir'de sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Karşıyaka ve Çeşme'de araçlar suya gömüldü. İş yerler ive evleri su bastı. Belediye ekipleri ortada gözükmezken bazı noktalarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. “İzmirliler hizmete oy vermez” diyerek “Belediye Başkanlığı” yapan Tunç Soyer ise esnafı vatandaşı yine perişan etti.
İzmir'de dün etkili olan fırtına sebebiyle birçok ilçede denizde taşkınlar meydana gelirken, su baskınlarının yaşandığı Gündoğdu Meydanı ve Kordon'daki hasar havadan görüntülendi. Vatandaşın kendi imkanlarıyla dükkanlara dolan suyu boşalttığı görüldü.
İzmir'de ise bugün yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediye ekiplerinin ortada gözükmediği noktalarda vatandaşlar ve esnaflar kendi imkanları ile suları boşaltmaya çalıştı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Sefer Ayçe'nin bölgeden aktardıkları:
"İzmir yaralarını sarmaya başladı ancak 26 Kasım İzmir için bir tarih oldu. İlin birçok noktası sular altında kaldı. 1. Kordon'da 100 işletme suya gömüldü ve bölge tamamen karanlığa büründü. Bugün de işletmeler kapalı. 2. Kordon'da bütün işletmelerde elektrik yok. İşletmeler içeri giren suyu boşaltmaya çalışıyor. Esnafın ürünleri kullanılmaz hala gelmiş durumda. Burada bize dertlerini anlatan esnaflar 6 yıldır ayın sıkıntıyı yaşadıklarını söylüyor.
İzmir'in birçok yerinde benzer manzaraları görmek mümkün. Esnafın olduğu bölgede büyük bir tahribat meydana geldi. Ekonomik zararın boyutu çok yüksek. İzmir'de deniz ile kara birleşti. Eğer ki İzmir'de uyarılar dikkate alınsaydı ve önlemler alınsaydı bu yaşananlar meydana gelmeyecek. Uzmanlar yıllardır denizin yükseldiği konusunda ciddi uyarılar yapıyor. Ancak şu ana kadar yerel yönetimler hiçbir önlem almadı. İşte ortaya bu manzara çıktı.
Yağış ve fırtına İzmir'i vurunca ortaya benzer manzaralar çıkıyor. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin yan bölümünde de tüm mekanları işletmeleri su bastı. Esnaflar dükkanlarını açmadı. Bu işletmelerin suyu boşaltması kendine gelmesi ve tekrar eski haline dönmesi neredeyse 1 ay sürecek. Dün fırtına anında gelip gördüğümüz işletmelerde bugün hala su tahliyesi yapılıyor.
Burada bazı esnaflar ve apartman sakinleri suları boşaltmaya çalışıyor. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları dışarı atmaya çalışıyor. Apartman girişlerinde bile hala su var. Karşıyaka, Mavişehir ve Alsancak'ta bunun gibi birçok şehir var. Eğer ki uyarılar dikkate alınsaydı bunlar yaşanmayabilirdi. Burada şu anda tüm işletme ve mağazalarda aynı manzara var ve hepsini su basmış durumda.
İzmir'in bu perişan hali ortaydan akıllara geçtiğimiz günlerde tekrar aday olacağını duyuran İzmir Belediye Başkanı Soyer sözleri geldi. CHP'li Soyer, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet performansına oy vermezler. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verirler" demişti."
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