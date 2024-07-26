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Diyarbakır’da kavurucu sıcaklarda domates kurutma mesaisi

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklarda domates kurutma mesaisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:49
Diyarbakır'da kavurucu sıcaklıkta kurutmalık domates mesaisi başladı. Bu yıl yaklaşık 35 bin ton kurutulmuş domates üretimi hedefleniyor. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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