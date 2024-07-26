26 Temmuz 2024, Cuma
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"Yaz ishali" salgına mı dönüştü? İshale karşı hangi önlemler alınmalı?
Son günlerdeki ishal vakalarında artış yaşanıyor. Peki bunun nedeni açıkta satılan gıda ve içecekler mi? İshale karşı hangi önlemler alınmalı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü verdi.