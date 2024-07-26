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"Yaz ishali" salgına mı dönüştü? İshale karşı hangi önlemler alınmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:28
Son günlerdeki ishal vakalarında artış yaşanıyor. Peki bunun nedeni açıkta satılan gıda ve içecekler mi? İshale karşı hangi önlemler alınmalı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü verdi.
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