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ATV Haber rip akıntısını görüntüledi! Ölümcül rip akıntısı nedir?

ATV Haber rip akıntısını görüntüledi! Ölümcül rip akıntısı nedir?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 26.07.2024 15:59
Karadeniz kıyısında yaşayanlar ya da serinlemek için yolu o taraflara düşenler, rip akıntısının ne olduğunu çok iyi biliyor. Ciddiye almazsanız işin ucunda ölüm var. Sadece geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da altı kişi benzer şekilde canından oldu. Bu nasıl mümkün diyenler için arkadaşlarımız rip akıntısını suyun altında görüntüledi.
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ATV Haber rip akıntısını görüntüledi!
ATV Haber rip akıntısını görüntüledi!
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