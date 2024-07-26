Hava sıcaklıkları her yıl artıyor! Rekor sıcakların sebebi küresel ısınma mı?

Hava sıcaklıkları her yıl bir önceki yıla oranla giderek artıyor. Peki küresel ısınma afete mi dönüşüyor? Hangi önemler alınmalı? Yanıtı haberimizde…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN