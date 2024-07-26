Camide kendisine zarar vermek istedi imam gencin hayatını kurtardı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi camide bıçakla kendisini zarar vermek isteyince imam müdahale etti. Cemaatin de yardımıyla gencin elinden bıçak alındı. Osman Keskin'in psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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