Karadeniz’in olmazsa olmazı horon! Gümüşhane horonun kendine has özellikleri

A Haber ekibinden Selman Kutlu Karadeniz bölgesinin horon kültürünü anlatmaya devam ediyor. Rize ve Trabzon'dan sonra bu kez Gümüşhane horonunu ekranlara getiriyoruz.

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