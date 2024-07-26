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Karadeniz’in olmazsa olmazı horon! Gümüşhane horonun kendine has özellikleri

Karadeniz’in olmazsa olmazı horon! Gümüşhane horonun kendine has özellikleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:31
A Haber ekibinden Selman Kutlu Karadeniz bölgesinin horon kültürünü anlatmaya devam ediyor. Rize ve Trabzon'dan sonra bu kez Gümüşhane horonunu ekranlara getiriyoruz.
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Karadeniz’in olmazsa olmazı horon!
Karadeniz’in olmazsa olmazı horon!
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