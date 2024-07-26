İzmir'de ormanlık alanda yangın! Bir site tahliye edildi Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı

Son dakika haberine göre İzmir Dikili'de ormanlık bölgede yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale başlarken, alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yayılan yangın nedeniyle Mavikent Sitesi tahliye edildi, Çandarlı-Denizköy Kara Yolu ise trafiğe kapatıldı.

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