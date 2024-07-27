27 Temmuz 2024, Cumartesi
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İnlerine girmeye devam! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 terör hedefi imha | Üst düzey yöneticiler sarı torbaya
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini "Pençelerimizle teröristlerin inlerini paramparça ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu. Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi. Harekat kapsamında çok sayıda sorumlu düzeyde teröristlerin etkisiz hale getirildi.