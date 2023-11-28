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İzmir için korkutan açıklama: Böyle giderse 40-50 yıl sonra… | Deniz suyu neden yükseliyor?
İzmir'de sağanak sele dönüştü. Kara denizle birleşti. Uyarılara rağmen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte önlem almadı mı?
KÖRFEZ ÇÖKÜYOR! İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN SES YOK
9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, "Körfez çöküyor. Böyle giderse her geçen yıl daha da kötüye gidecek. Belediyeden hala daha ses yok. Ben 2006'dan beri uyarıyorum. Hiçbir şekilde cevap gelmiyor Büyükşehir'den. Defalarca randevu istedik yine randevu verilmiyor." İfadelerini kullandı.
"BÖYLE GİDERSEK 50-60 YIL SONRA..."
Konu ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Yaşar, "Böyle gidersek Basmane'de balık tutarız. 40-50 yıl sonra bu dediğim olacaktır. Bu kente sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.