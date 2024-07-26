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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu .

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu .

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 20:29
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin detaylarını AFAD duyurdu. Saat 18.27'de meydana gelen depremin yerin 11.88 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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