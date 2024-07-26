Bursa’da kadınların vantilatör kavgası! Biri ağladı diğeri bayıldı

Bursa'da bir kafede oturan kadın, vantilatör nedeniyle kavga etti. O sırada kadınlardan biri ağladı, diğeri ise fenalık geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

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