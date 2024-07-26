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Motorcuların kabusu fıskiyeler! “Su birikintisi” deyip geçemiyorlar

Motorcuların kabusu fıskiyeler! “Su birikintisi” deyip geçemiyorlar

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 26.07.2024 16:04
Sulanan refüj ve yeşilliklerden yollara süzülen birikintiler motosiklet sürücüleri için hayati tehlike arz ediyor. Hele de karanlıkta bir anlık dikkatsizlik, ölümle sonuçlanabiliyor.
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Motorcuların kabusu fıskiyeler!
Motorcuların kabusu fıskiyeler!
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