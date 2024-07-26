Motorcuların kabusu fıskiyeler! “Su birikintisi” deyip geçemiyorlar

Sulanan refüj ve yeşilliklerden yollara süzülen birikintiler motosiklet sürücüleri için hayati tehlike arz ediyor. Hele de karanlıkta bir anlık dikkatsizlik, ölümle sonuçlanabiliyor.

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