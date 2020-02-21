Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi |Video

Rus ve Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib gerginliği azaltma bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. A Haber ekibi rejimin bombaladığı o hastanelerden birini görüntüledi. İşte Esad rejiminin sivilleri vurduğunun kanıtı o hastane...