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21.02.2020
Esad İdlib'de sivilleri vuruyor! A Haber rejimin vurduğu hastaneyi görüntüledi |Video
Rus ve Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib gerginliği azaltma bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. A Haber ekibi rejimin bombaladığı o hastanelerden birini görüntüledi. İşte Esad rejiminin sivilleri vurduğunun kanıtı o hastane...
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