Esad rejimi, PKK ve İran sivillere saldırıyor |Video

Esad rejimi, PKK ve İran ile birlikte sivilleri hedef alıp saldırıyor. Bölgede öldürülen sivillerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Binlerce sivilin yaşadığı İdlib- Halep hattında çatışmalar arttı. A Haber ekibi sıcak bölgede sınırdan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İşte bölgede son durum...