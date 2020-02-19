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19.02.2020
Esad rejimi, PKK ve İran sivillere saldırıyor |Video
Esad rejimi, PKK ve İran ile birlikte sivilleri hedef alıp saldırıyor. Bölgede öldürülen sivillerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Binlerce sivilin yaşadığı İdlib- Halep hattında çatışmalar arttı. A Haber ekibi sıcak bölgede sınırdan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İşte bölgede son durum...
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