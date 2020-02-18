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18.02.2020

İdlib'den hayata kaçış! Bölgede son durum ne? |Video

İdlib kent merkezinde neler yaşanıyor? Esad rejiminin saldırılarından kaçan binlerce sivil Türkiye sınırına göç etti. A Haber ekibi İdlib'de son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Esad rejimine 10 km yakınlıktaki bölgede hareketlilik dikkat çekiyor. İşte bölgede son durum A Haber ekranlarında...
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