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Esad rejiminin kirli planı telsiz konuşmalarında!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
ESAD REJİMİNİN KİRLİ PLANI TELSİZ KONUŞMALARINDA!

'de kanla beslenen Esad rejiminin kirli planı telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı. Suriye'deki alçak saldırılarına devam eden rejiminin, 'te bulunan bazı yerleşim yerlerine saldırarak, " sivilleri hedef alıyor" algısı yaratmaya hazırlandığı öğrenildi.

'de Beşşar rejimi unsurlarının, kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek 'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.

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