İdlib'de insanlık dramı! İç savaş en çok çocukları vurdu... |Video

Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon sivil de yerlerinden yurtlarından edildi.Yoğun bir göç dalgası da devam ediyor. İç savaş en çok da çocukları vurdu. A Haber İdlib'deki insanlık dramını ekranlara getirdi. İşte yürek yakan o anlar...