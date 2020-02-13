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13.02.2020

İdlib'de insanlık dramı! İç savaş en çok çocukları vurdu... |Video

Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon sivil de yerlerinden yurtlarından edildi.Yoğun bir göç dalgası da devam ediyor. İç savaş en çok da çocukları vurdu. A Haber İdlib'deki insanlık dramını ekranlara getirdi. İşte yürek yakan o anlar...
Göç yolunda çocuklar soğuktan ölüyor! GÖÇ YOLUNDA ÇOCUKLAR SOĞUKTAN ÖLÜYOR!

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