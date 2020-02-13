BİZE ULAŞIN
13.02.2020
İdlib'de insanlık dramı! İç savaş en çok çocukları vurdu... |Video
Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon sivil de yerlerinden yurtlarından edildi.Yoğun bir göç dalgası da devam ediyor. İç savaş en çok da çocukları vurdu. A Haber İdlib'deki insanlık dramını ekranlara getirdi. İşte yürek yakan o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.