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Son dakika: Charlie Hebdo’dan çirkin saldırı! Neden yapıyorlar? Prof. Dr. Sencer İmer A Haber'de değerlendirdi: Ayrıştırma sistemli olarak yapılıyor

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Giriş: 28.10.2020 14:20
Güncelleme:28.10.2020 14:20
Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslam'ı hedef alan çirkin saldırıları ne anlama geliyor? Bu saldırıları neden yapıyorlar? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İmer, "Bu ayrıştırma sistemli olarak yapılmaktadır. Çok akıllıca davranmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun İslam'ı hedef alan çirkin saldırıları ne anlama geliyor? Bu saldırıları neden yapıyorlar? Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sencer İmer A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İmer, "Charlie Hebdo daha önce de buna benzer suçlar işlemişti. Bundan ders çıkarmamışlar yeniden tekrar ediyorlar bunu. Bu çok açık olarak bir provokasyon. Sanatla hiçbir alakası yok." dedi.

NEDEN YAPIYORLAR?

Avrup'a'da yükselen sağ partilere dikkat çeken İmer, "Daima ülkelerin içerisinde bazı nifak çıkaran merkezler var. Fransa'nın içerisinde de bu var. Demokrasi adı altında hoşgörüyle karşılamaları bence hürriyetin özgürlüğün bir ifadesinden ziyade dünyayı karıştırmakla ilgili olan bir husus. Oradaki yaşayan Müslümanları da zor durumda bırakıyor. Aynı şey bütün Avrupa'daki Müslümanlar ve Türkler için de geçerli." şeklinde konuştu.

BÜYÜK İSRAİL'İ KURMAK İSTEYEN GÜÇLER...

İmer, "Benim kanaatimce özellikle Orta Doğu'da büyük bir İsrail kurmak isteyen güçlerin de bu işin içerisinde parmağı olabilir. Bu ayrıştırma sistemli olarak yapılmaktadır. Çok akıllıca davranmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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