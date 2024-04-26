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NASA Voyager-1’deki sorunu çözmeyi başardı! 24 milyar KM uzaktan çip sorunu çözüldü

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.04.2024 09:23
NASA'nın 47 yıl önce uzaya gönderdiği uzay aracı 5 ay önce arızalandı. Yapılan incelemede sorunun çipten kaynaklandığı belirlendi. NASA uzmanları 24 milyar kilometre uzakta bulunan uzay aracındaki sorunu çözmeyi başardı.
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