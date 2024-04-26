26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2024 09:11
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuştu, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı" dedi. Bakan Şimşek güçlü bir ekonomi programı uyguladıklarını vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye sahalara döndü
"Türkiye sahalara döndü"
Mark Rutte ile önemli görüşme!
Mark Rutte ile önemli görüşme!
İstanbul’da pasta ve çikolata fuar!
İstanbul’da pasta ve çikolata fuar!
İYİ Parti’de üst düzey istifa!
İYİ Parti’de üst düzey istifa!
7 ilde Mahzen-32 operasyonu!
7 ilde Mahzen-32 operasyonu!
Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası!
Meclis bahçesine taşınan kavganın perde arkası!
Tekirdağ’da PKK/YPG’li sözde komutan paketlendi!
Tekirdağ'da PKK/YPG'li "sözde komutan" paketlendi!
Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı kabul etti!
Başkan Erdoğan Kazakistan Başbakanı kabul etti!
MİT DEAŞ’ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı!
MİT DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusunu yakaladı!
ABD Ukrayna’ya gizlice füze gönderdi
ABD Ukrayna'ya gizlice füze gönderdi
Plastik yasağı geldi
Plastik yasağı geldi
Ankara’da diplomasi trafiği!
Ankara'da diplomasi trafiği!
Daha Fazla Video Göster