26 Nisan 2024, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuştu, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı" dedi. Bakan Şimşek güçlü bir ekonomi programı uyguladıklarını vurguladı.