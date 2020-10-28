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Başkan Erdoğan’dan Charlie Hebdo yetkililerine suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Başkan Erdoğan’dan Charlie Hebdo yetkililerine suç duyurusu

Başkan , kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız dergisi , Müdürü ve karikatürist hakkında 'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmadan dergiye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkan Erdoğan'ın suç duyurusunda kısa bir süre önce de Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın hakaret suçu kapsamında başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı. Derginin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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