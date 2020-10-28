Başkan Erdoğan’dan Charlie Hebdo yetkililerine suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi Genel Yayın Yönetmedi Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmadan dergiye tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten." ifadelerini kullandı.