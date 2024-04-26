Parti değil örgüt karargahı! Batman'da DEM binasına baskın

Batman'da polis, DEM Parti İl Başkanlığı binasında mahkeme kararıyla arama yaptı. Binaya giren polis ekipleri, parti binası değil de adeta örgüt karargahıyla karşılaştı. Ulaşılan fotoğraflarda DEM Partililerin, öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe bile oluşturduğu ortaya çıktı. Parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.

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