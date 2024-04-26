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İYİ Parti'de kongre süreci nasıl ilerliyor? Akşener dönemi sona mı eriyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 13:42
İYİ Parti'de yarın olağanüstü kongre var. Meral Akşener dönemi sona eriyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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