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Ankara’daki 2 bin yıllık Melikşah Hamamı'nda kazı çalışması

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 26.04.2024 13:24
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarındaki son durumu A haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.
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