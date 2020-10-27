Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığına bir yenisini daha ekledi. Hebdo, yeni sayısında Başkan Erdoğan'ı iğrenç ve ahlaksızca bir karikatürle hedef aldı.

Bu kalleş saldırı üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yanıt verdi.



"AHLAKSIZCA CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYORLAR"

Altun, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." dedi.



"FAŞİSTLER KAYBEDECEK"

Batı'ya net mesaj veren Fahrettin Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" mesajını verdi.