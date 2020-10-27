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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Batı’nın faşist kanadı Başkan Erdoğan'ı yolundan döndürebileceğini sanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" dedi.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Batı’nın faşist kanadı Başkan Erdoğan'ı yolundan döndürebileceğini sanıyor

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığına bir yenisini daha ekledi. Hebdo, yeni sayısında Başkan Erdoğan'ı iğrenç ve ahlaksızca bir karikatürle hedef aldı.

Bu kalleş saldırı üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yanıt verdi.

"AHLAKSIZCA CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYORLAR"

Altun, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." dedi.

"FAŞİSTLER KAYBEDECEK"

Batı'ya net mesaj veren Fahrettin Altun, "Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" mesajını verdi.

İğrenç ve ahlaksızsın Charlie Hebdo! Fransız dergisinden Başkan Erdoğana yönelik kahpece saldırı İĞRENÇ VE AHLAKSIZSIN CHARLİE HEBDO! FRANSIZ DERGİSİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK KAHPECE SALDIRI
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Müslüman Alimler Birliğinden Charlie Hebdo dergisine tepki: Hakaret edenlerin ahlakı ve şerefi yoktur

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