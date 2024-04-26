Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

NATO'nun bugünlerde önemli bir konusu var. O da, genel sekreter Jens Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği. Bu göreve en yakın isim; Hollanda Başbakanı Mark Rutte... Türkiye ve Macaristan henüz Rutte ismine desteğini açıklamadı ama gözler bugüne çevrildi. Çünkü Başkan Erdoğan, Rutte ile bugün Dolmabahçe'de görüşecek.

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