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Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 09:25
NATO'nun bugünlerde önemli bir konusu var. O da, genel sekreter Jens Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği. Bu göreve en yakın isim; Hollanda Başbakanı Mark Rutte... Türkiye ve Macaristan henüz Rutte ismine desteğini açıklamadı ama gözler bugüne çevrildi. Çünkü Başkan Erdoğan, Rutte ile bugün Dolmabahçe'de görüşecek.
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