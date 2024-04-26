26 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Mescid-i Aksa'da cuma namazı
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yedi aydır sürdürdüğü saldırılarına devam ederken, her cuma olduğu gibi bu cuma namazında da Kudüs'te gergin bir bekleyiş hakim. Diğer yandan, olası bir ateşkesle ilgili Hamas'tan kritik bir açıklama geldi. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı detayları aktardı.