Mescid-i Aksa’da cuma namazı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yedi aydır sürdürdüğü saldırılarına devam ederken, her cuma olduğu gibi bu cuma namazında da Kudüs'te gergin bir bekleyiş hakim. Diğer yandan, olası bir ateşkesle ilgili Hamas'tan kritik bir açıklama geldi. Son gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı detayları aktardı.

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