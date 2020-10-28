DEVLET ELİYLE YAPILIYOR!

A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün: İşi daha da vahim hale getiren özellikle Fransa'da devlet eliyle bu karikatürlerin devlet dairelerinde projeksiyonla herkesin görebileceği şekilde yeniden tedavüle sokulmasıdır. O dergiyi eleştiririz ama Fransız devleti hem de Macron'un onayıyla bunu devlet dairelerine yansıttığında o zaman durum vahametini daha da artırmış oluyor.

EN ÖNEMLİ GÖREV...

Bu aşamada en önemli görev Avrupa Birliği'nde başta Fransa olmak üzere sağduyu sahibi kişilere çevrelere düşmektedir. Bunlar İslamiyet'in bir dinin terörle özdeşleştirilmesinin bir dinin hassasiyetleriyle alay edilmesinin sinir uçlarıyla oynanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu geçmişten yaşanmış örneklerle hem kendini bilmez siyasetçilere hem de kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar.