Son dakika: Fransız dergiden yeni provokasyon! A Haber'de sert tepki: Charlie Hebdo bir semboldür! Truva atı gibi öne sürülmüştür
Son dakika haberi... Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandalla gündemde. Daha önce Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Başkan Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
O açıklamalardan satır başları;
AVRUPA'NIN GELECEĞİ ADINA ENDİŞE VERİCİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Arka planını da tartışmamız gerekiyor. Özellikle Avrupa'da tarihi olarak da maalesef ırkçı, yabancı düşmanı, İslam düşmanı, Türk düşmanı bir arka planını da buradan okumamız gerekiyor. Bireysel hadiseler olarak görülemez. Avrupa'nın geleceği adına endişe verici eğilimler var. Ne yaparlarsa yapsınlar hakikati söylemeye devam edeceğiz. Bu hadiseleri ifade özgürlüğü olarak görmek mümkün değil.
HER NE ZAMAN BAŞLARI SIKIŞSA...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Avrupa hızlı bir şekilde yaşlanan gücünü kaybeden birlik beraberliği bozulan bir yapı halinde tezahürünü çok net bir şekilde görüyoruz. Bununla birlikte ekonomisi de çok kötüye gidiyor. Her ne zaman Avrupa kriz yaşadıysa başları sıkışınca kendilerine inanç eksenli bir düşman ortaya koyuyorlar. Bunu da özgürlükler adına ifade özgürlüğü adına yapmaya çalışıyorlar.
TRUVA ATI GİBİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR
Charlie Hebdo bir semboldür. Kurban seçilmiştir bir Truva atı gibi sürülmüştür öne. Ne yapma adına? Fransa'da Macron büyük ümitlerle iktidara geldi ama bugüne kadar müthiş bir hayal kırıklığı yarattı. Halkı Macron'un yanına çekmek adına bir İslam dünyası yine hedef ilan edildi. Fransa'da dikkatleri başka yere çekmek için yapılmış eylem.
DEVLET ELİYLE YAPILIYOR!
A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün: İşi daha da vahim hale getiren özellikle Fransa'da devlet eliyle bu karikatürlerin devlet dairelerinde projeksiyonla herkesin görebileceği şekilde yeniden tedavüle sokulmasıdır. O dergiyi eleştiririz ama Fransız devleti hem de Macron'un onayıyla bunu devlet dairelerine yansıttığında o zaman durum vahametini daha da artırmış oluyor.
EN ÖNEMLİ GÖREV...
Bu aşamada en önemli görev Avrupa Birliği'nde başta Fransa olmak üzere sağduyu sahibi kişilere çevrelere düşmektedir. Bunlar İslamiyet'in bir dinin terörle özdeşleştirilmesinin bir dinin hassasiyetleriyle alay edilmesinin sinir uçlarıyla oynanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu geçmişten yaşanmış örneklerle hem kendini bilmez siyasetçilere hem de kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar.