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Taksim'deki terör saldırısı davasında karar! Ahlam Albashır’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 13:13
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashır "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak " ve 6 kişiye karşı "kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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