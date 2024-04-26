Taksim'deki terör saldırısı davasında karar! Ahlam Albashır’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashır "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak " ve 6 kişiye karşı "kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN