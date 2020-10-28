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Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma

Son dakika haberine göre... , Başkan 'a yönelik yayın dolayısıyla dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma

Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında başlatıldığı bildirildi.

Son dakika: Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma SON DAKİKA: SKANDAL KARİKATÜR SONRASI CHARLİE HEBDO YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı. Derginin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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Son dakika: Fransız dergiden yeni provokasyon! A Haberde sert tepki: Charlie Hebdo bir semboldür! Truva atı gibi öne sürülmüştür SON DAKİKA: FRANSIZ DERGİDEN YENİ PROVOKASYON! A HABER'DE SERT TEPKİ: CHARLİE HEBDO BİR SEMBOLDÜR! TRUVA ATI GİBİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Charlie Hebdo dergisine kınama CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN CHARLİE HEBDO DERGİSİNE KINAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Charlie Hebdo dergisine kınama İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN CHARLİE HEBDO DERGİSİNE KINAMA
İğrenç ve ahlaksızsın Charlie Hebdo! Fransız dergisinden Başkan Erdoğana yönelik kahpece saldırı İĞRENÇ VE AHLAKSIZSIN CHARLİE HEBDO! FRANSIZ DERGİSİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK KAHPECE SALDIRI

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