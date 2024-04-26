Yeni müfredat açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat taslağının bugün kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Taslak çalışma bir hafta askıda kalacak, ardından Talim ve Terbiye Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda revize edilerek uygulanmak üzere onaylanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN