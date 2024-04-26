AK Parti ve DEM Parti arasında kayyum tartışması! DEM’in Kürt düşmanı çıkışına sert yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti ve DEM Partili isimler karşı karşıya geldi. "Kürt düşmanısınız çıkışı" yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'e, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yanıt verdi, "Kürtlerin düşmanı, sözde Kürdistan adı altında Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail için bir maşa olan, vekalet savaşı yapan PKK/PYD/YPG'dir" dedi.

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