26 Nisan 2024, Cuma
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Yeni müfredat nasıl olacak? Neler değişecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat taslağının bugün kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Taslak çalışma bir hafta askıda kalacak, ardından Talim ve Terbiye Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda revize edilerek uygulanmak üzere onaylanacak. Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.