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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ahlaksız Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya sert tepki

Son dakika haberine göre , "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. ’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" diyerek gösterdi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ahlaksız Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya sert tepki

Fransız Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran dergi, şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel, Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu. Ahlaksız dergiye bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ahlaksız Fransız dergisi Charlie Hebdo’ya sert tepki HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN AHLAKSIZ FRANSIZ DERGİSİ CHARLİE HEBDO'YA SERT TEPKİ

CUMHURBAŞKANIMIZ ÜZERİNDEN İSLAM'A DUYULAN NEFRETTİR
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

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