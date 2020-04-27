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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Leyla'nın çağrısı hakkında duygusal paylaşım

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27.04.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te yaşayan Leyla Gülüşken'in çağırısının ardından babasının Türkiye'ye getirilmesi hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında "Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara’da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" ifadelerine yer verdi.

Leyla Gülüşken, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı ülke İsveç'te tedavi edilmeyerek evine gönderilmesi üzerine bir çağrıda bulunmuştu.

Türkiye, Leyla Gülüşken'in çağrısına cevap vererek babasını İstanbul'a getirdi.

Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Leyla Gülüşken şu ifadelere yer verdi:

"Telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyla sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı: Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım"

Leyla Gülüşken Başkan Erdoğana teşekkür etti: Davanıza şahit olduğum için şanslıyım LEYLA GÜLÜŞKEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ: DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM

BAKAN KOCA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Koca, Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "COVID-19 hastası vatandaşımız Emrullah Bey'in durumundan Türkiye sabah 04'te haberdar oldu. Ambulans uçağımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 09.10'da İsveç'in Malmö kentindeydi. Hastamız, iki çocuğuyla, öğlen saatlerinde Ankara'da tedavi altına alındı. Gücünü bil ülkem!" ifadelerine yer verdi.

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