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Leyla Gülüşken Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Davanıza şahit olduğum için şanslıyım

'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı , tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı 'in çağrısı sonrasında araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i Türkiye'ye getirdi. Leyla Gülüşken, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım" dedi.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020
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LEYLA GÜLÜŞKEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENDİ

'te koronavirüs teşhisi konan, hastanede tedaviye alınmayan ve evinde kalması söylenen (47) kızı Leyla sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından Başkan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca harekete geçti.

ŞEHİR HASTANESİNE YERLEŞTİRİLDİ

'den İsveç'e uçak gönderildi. Koronavirüs rahatsızlığı olan Emrullah Gülüşken ve dört çocuğu uçakla memlekete getirildi. Tedavisi için Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi.

"KUTLU DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN..."

Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür eden şu ifadelere yer verdi:

"Telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyla sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı: Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım"

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