Leyla Gülüşken Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Davanıza şahit olduğum için şanslıyım
İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti. Kızı Leyla Gülüşken'in çağrısı sonrasında Türkiye araya girdi ve Emrullah Gülüşken'i Türkiye'ye getirdi. Leyla Gülüşken, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım" dedi.
İsveç'te koronavirüs teşhisi konan, hastanede tedaviye alınmayan ve evinde kalması söylenen Emrullah Gülüşken (47) kızı Leyla sosyal medyadan bir çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca harekete geçti.
ŞEHİR HASTANESİNE YERLEŞTİRİLDİ
Türkiye'den İsveç'e uçak gönderildi. Koronavirüs rahatsızlığı olan Emrullah Gülüşken ve dört çocuğu uçakla memlekete getirildi. Tedavisi için Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi'ne yerleştirildi.
"KUTLU DAVANIZA ŞAHİT OLDUĞUM İÇİN..."
Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Leyla Gülüşken şu ifadelere yer verdi:
"Telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyla sosyal medya hesabından duygularını şöyle paylaştı: Benim her zaman kahramanım oldunuz, sizin ve yol arkadaşlarınızın kutlu davasına şahit olduğum için çok şanslıyım. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin sayın cumhurbaşkanım"
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