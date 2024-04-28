Adıyaman'da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı! Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." dedi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.

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