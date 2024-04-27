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İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber'e konuştu! "Sayın Cumhurbaşkanım tebrik için aradı" | Akşener ile görüşmesi oldu mu?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 27.04.2024 23:23
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başkanlık seçiminin üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Dervişoğlu seçim başarısının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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İYİ Parti yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu A Haber’e konuştu!
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