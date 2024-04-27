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Başkan Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’na tebrik telefonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 22:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.
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Başkan Erdoğan’dan Dervişoğlu’na tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu’na tebrik telefonu!
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