Trabzon’daki Ayasofya Camii’ne yoğun ilgi!

Nevşehir Fen Lisesi 11 sınıf öğrencilerinden Taha Öncül Ayasofya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Karadeniz'e de ilk gelişim. İzlenimlerim çok güzel. Gezmek isteyenlere tavsiye edebileceğimiz yerlerden diyebiliriz" diye konuştu. Trabzon'un doğasını çok beğendiklerini ifade eden Kadir Bekaroğlu ise "Nevşehir'den geliyoruz. İlk geldik beğendik çok güzel. Trabzon'un doğası kültürü güzel. Yine gelmeyi düşünüyorum" dedi.