İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Leyla Gülüşken'e cevap
İsveç'te tedavi edilmediği ve kızı Leyla'nın çağrısına cevap verilerek tarihi bir hamle ile özel uçakla ülkeye getirilen Emrullah Gülüşken'in yurda inişinin ardından Leyla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti. Leyla Gülüşken "Şuan uçak iniyor" diyerek Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ederken Altun da yazdığı cevap tweetinde Leyla'ya "Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle" dedi.
İsveç'te, 'Covid-19' testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi.
Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.
"ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUZ"
Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz." dedi.
DÜNYAYA TARİHİ BİR DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASI ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ
İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler dünya basını tarafından anbean izlendi. Devlet - millet dayanışması dünyanın başka bir noktasında görülmemiş biçimde bir örnekle daha sergilendi. İsveç'ten yükselen çağrının, sesin sahibi Leyla Gülüşken ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasındaki yazışma da kayıtlara böyle geçti.
LEYLA GÜLÜŞKEN: ALLAH SİZİ MİLLETİMİZİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN
Şuan uçak iniyor. Trt Haber canlı yayınla izliyoruz Allah razı olsun herkesten. Sayın Bakanımız @drfahrettinkoca ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Allah sizi milletimizin başından eksik etmesin. Ayrıca İletişim Bakanımız @fahrettinaltun a çok teşekkürler.
FAHRETTİN ALTUN: ASIL BİZ TEŞEKKÜR EDERİZ
Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.
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