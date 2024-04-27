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İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 21:11
Güncelleme:27.04.2024 21:16
Son dakika haberi! İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" sloganları attı. Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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