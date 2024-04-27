27 Nisan 2024, Cumartesi
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İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu!
Son dakika haberi! İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" sloganları attı. Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.