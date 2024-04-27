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Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti! "Bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın"

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 19:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılırken Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan sonrasında Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bir vatandaşa sigarayı bıraktırdığı anlar dikkat çekti. İşte detaylar...
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Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti!
Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti!
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