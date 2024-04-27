27 Nisan 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti! "Bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılırken Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan sonrasında Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bir vatandaşa sigarayı bıraktırdığı anlar dikkat çekti. İşte detaylar...