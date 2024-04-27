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İYİ Parti’de seçim 2. tura kaldı! Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 470, Tolga Akalın 327 oy aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 17:53
İYİ Parti yeni genel başkanını seçmek için bugün kurultaya gidiyor. Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda dört isim yarışacak. Yeni genel başkan kim olacak? Kim, kimi destekliyor? Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte detaylar…
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