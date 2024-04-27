27 Nisan 2024, Cumartesi
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İYİ Parti’de seçim 2. tura kaldı! Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 470, Tolga Akalın 327 oy aldı
İYİ Parti yeni genel başkanını seçmek için bugün kurultaya gidiyor. Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda dört isim yarışacak. Yeni genel başkan kim olacak? Kim, kimi destekliyor? Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte detaylar…